CCN | Michela Giraud intervista Colapesce e Dimartino stasera su Comedy Central

L'intervista a Colapesce e Dimartino, ospiti della seconda puntata di CCN - Comedy Central News con Michela Giraud, arriva stasera alle 23:00 su Comedy Central! I cantautori siciliani Colapesce e Dimartino sono gli ospiti della seconda puntata di CCN - Comedy Central News in onda stasera su Comedy Central alle 23:00 (canale 128 di Sky e in streaming su NOW). Ad intervistarli la conduttrice del late show Michela Giraud: un mix di ritmi sfrenati e lenti, domande fuori luogo e un racconto inedito della vita dei due artisti dopo il successo sul palco del ...

Ultime Notizie dalla rete : CCN Michela I Coma_Cose hanno annunciato le nuove date del Nostralgia Tour L' 11 giugno i Coma_Cose saranno ospiti di CCN - Il Salotto con Michela Giraud, lo spin - off che andrà in onda dopo la nuova edizione CCN " Comedy Central News. La settima edizione di CCN " Comedy ...

Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato "non binaria" su Twitter Ma dai era una battuta... Ormai nemmeno un comico può più dirlo. Michela Giraud - si è fatta le ossa con CCN - Comedy Central News ; la popolarità è sbocciata grazie al format di Lol - ha dovuto cancellare un tweet ironico su Demi Lovato in seguito alle pressioni ...

Michela Giraud costretta a cancellare una battuta su Demi Lovato «non binaria» «Demi Lovato vuole le sia dato del loro come Otelma»: subissata di critiche la comica ha deciso di eliminare il tweet: «Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare» ...

