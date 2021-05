Camomilla Italia presenta il suo tie dye per l’estate 2021

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una delle fantasie che torna ad impossessarsi degli scaffali delle boutique di tutto il mondo è il tie dye, proposto in tutte le salse e in tutti i capi d’abbigliamento. Che si tratti di gonne, top, camicie, abiti da giorno (e da mare), il look tie dye non perde mai il proprio smalto. Anzi, il suo fascino è talmente elevato che torna ancora una volta ad impossessarsi dei riflettori estivi. Anche per quest’estate, tra le fantasie che dettano tendenza rientra il tie dye e a farsene portavoce è infatti la nuova lineata daper. In occasione della bella stagione, il brand ha infatti proposto un’alternativa fresca, dai colori sgargianti dai tratti espressionisti che vogliono ricordare il concetto di libertà. La stampa tie dye è diventato un simbolo ultra-generazionale ...