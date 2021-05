Calcio | Buffon | ‘alla Juve ho dato il massimo di professionalità | serietà e affidabilità’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Torino, 21 mag. – (Adnkronos) – “Quello che sono sicuro di averallaè stato ildella, dellae dell’affidabilità. Penso di essere stato, in toto, una persona, un ragazzo e un professionista serio, e sul quale si può contare sempre”. Così, ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi, che da alcuni giorni ha annunciato l’addio allantus al termine di questa stagione: “Credo che questi due anni, al di là del fatto che il mio ruolo da giocatore non fosse centrale, non fossero scontati per uno come me e che non fosse così facile riuscirsi ad adattare -aggiunge il portiere campione del mondo nel 2006-. Invece penso di averlo fatto con grande entusiasmo. Prima di tutto per rispetto di me stesso, ho 43 anni, mi sento un uomo e un ...