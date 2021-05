Barcellona | Koeman | voglio restare ma decide il presidente

(Di venerdì 21 maggio 2021) "Non so se continuerò ad essere l'allenatore, del. Non ho parlato con il. Pensavamo di farlo stagione finita e probabilmente sarà dopo la partita di domani. Vedremo. Gli ho detto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Così l'allenatore del, Ronaldo, in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima di campionato con l'Eibar. Il tecnico olandese ha però portato un affondo nei confronti dello stesso ..., getty images tutte le notizie di #Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "..."Non so se continuerò ad essere l'allenatore, del Barcellona. Non ho parlato con il presidente. Pensavamo di farlo stagione finita e probabilmente sarà dopo la partita di domani. Vedremo. (ANSA) ...Il tecnico blaugrana ammette che nell'ultima parte della stagione, forse anche a causa dei risultati altalenanti, non ha avvertito la fiducia del club nei ...