Anche a Napoli i portuali non caricano armi sulle navi per Israele (Di venerdì 21 maggio 2021) Settimana scorsa la protesta era partita da Livorno, dove i portuali si erano rifiutati di smistare le partite di armi sulle navi destinate a Israele. Ora sono i lavoratori portuali di Napoli ad aderire alla protesta. Ecco il comunicato dei Si Cobas: I lavoratori del Porto di Napoli aderenti al SI Cobas si uniscono nella lotta contro lo smistamento di armi che attraversano i nostri scali. armi che servono ad alimentare guerre e profitti contro il popolo palestinese che da anni subisce una spietata repressione ad opera di Israele. Una repressione che nelle scorse settimane ha portato allo sgombero di alcune famiglie arabe dalle proprie case a Gerusalemme Est e che è sfociata nel ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 21 maggio 2021) Settimana scorsa la protesta era partita da Livorno, dove isi erano rifiutati di smistare le partite didestinate a. Ora sono i lavoratoridiad aderire alla protesta. Ecco il comunicato dei Si Cobas: I lavoratori del Porto diaderenti al SI Cobas si uniscono nella lotta contro lo smistamento diche attraversano i nostri scali.che servono ad alimentare guerre e profitti contro il popolo palestinese che da anni subisce una spietata repressione ad opera di. Una repressione che nelle scorse settimane ha portato allo sgombero di alcune famiglie arabe dalle proprie case a Gerusalemme Est e che è sfociata nel ...

Advertising

ZZiliani : Cari tifosi del #Napoli, e perchè no anche del #Milan, domani è domenica: accendete tutti un cero alla Madonna perc… - mirkocalemme : Il #Napoli ha giocato senza #Osimhen 16 partite dal 22 novembre al 3 marzo. In 4 di queste, il nigeriano scese in c… - ZZiliani : @RealPiccinini @PaoloCond @matteomarani Grazie Sandro, ma sei troppo intelligente per non capire che se anche Napol… - Andrea842631710 : @solonapoliebas1 Così sarebbe troppo, anche un po’ irrispettoso su ahahaa Alla fine, io dico solo che se anche arri… - Fri20830160 : RT @Mau_Romeo: Così però @giomalago dai adito a cattivi pensieri... Anche in considerazione che lei è docente alla Luiss del corso di dirit… -