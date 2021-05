Allenatore Parma: idea Inzaghi, in corsa c’è anche Cannavaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Parma ragiona sul futuro della propria panchina, piace Filippo Inzaghi ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro Il Parma dopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D’Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport piace parecchio Filippo Inzaghi – corteggiatissimo anche dal Monza di Berlusconi e Galliani – ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro. Le alternative portano il nome di Italiano, Stroppa e Paolo Zanetti. Per quanto riguarda la rosa: Sepe ha diverse piste in serie A, dall’Empoli all’opzione Napoli. In uscita anche Gervinho che oscilla tra la permanenza in Italia e le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilragiona sul futuro della propria panchina, piace Filippoma inc’èFabioIldopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D’Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport piace parecchio Filippo– corteggiatissimodal Monza di Berlusconi e Galliani – ma inc’èFabio. Le alternative portano il nome di Italiano, Stroppa e Paolo Zanetti. Per quanto riguarda la rosa: Sepe ha diverse piste in serie A, dall’Empoli all’opzione Napoli. In uscitaGervinho che oscilla tra la permanenza in Italia e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Parma Allenatore Parma: idea Inzaghi, in corsa c'è anche Cannavaro Il Parma ragiona sul futuro della propria panchina, piace Filippo Inzaghi ma in corsa c'è anche Fabio Cannavaro Il Parma dopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D'Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta ...

