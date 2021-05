Ai Musei Reali CoopCulture con la visita all’Armeria (Di venerdì 21 maggio 2021) Conclusa la settimana lavorativa, stai già pensando a come organizzare il weekend? Se vivi a Torino puoi prendere in considerazione di riscoprire il patrimonio storico-artistico di una delle dimore sabaude. Ai Musei Reali CoopCulture porta i visitatori all’Armeria tra strumenti di difesa e combattimento. https://www.periodicodaily.com/memoria-e-passione/ Perché ai Musei Reali CoopCulture? La cooperativa che organizza attività Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Conclusa la settimana lavorativa, stai già pensando a come organizzare il weekend? Se vivi a Torino puoi prendere in considerazione di riscoprire il patrimonio storico-artistico di una delle dimore sabaude. Aiporta itoritra strumenti di difesa e combattimento. https://www.periodicodaily.com/memoria-e-passione/ Perché ai? La cooperativa che organizza attività

Advertising

ArchivioStatoTo : RT @MuseiRealiTo: A partire da questo fine settimana, non sarà più obbligatorio prenotare l’ingresso ai Musei Reali, che potrannno accoglie… - Alsaleh23357005 : RT @MuseiRealiTo: A partire da questo fine settimana, non sarà più obbligatorio prenotare l’ingresso ai Musei Reali, che potrannno accoglie… - Trahtibidohter : RT @MuseiRealiTo: A partire da questo fine settimana, non sarà più obbligatorio prenotare l’ingresso ai Musei Reali, che potrannno accoglie… - PalazzoRealeNap : RT @MuseiRealiTo: A partire da questo fine settimana, non sarà più obbligatorio prenotare l’ingresso ai Musei Reali, che potrannno accoglie… - CittadinidiTwtt : RT @MuseiRealiTo: A partire da questo fine settimana, non sarà più obbligatorio prenotare l’ingresso ai Musei Reali, che potrannno accoglie… -