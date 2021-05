Vaccini in vacanza, Federalberghi: “Ora non si cambino le date dei richiami” (Di giovedì 20 maggio 2021) La “gelata” del commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sulla possibilità di somministrare la seconda dose dei Vaccini in vacanza “penso sia legata a motivi tecnici, ovvero credo che la difficoltà sia tra i software tra le Regioni non ben collegati tra di loro, non vedo un impedimento politico; tuttavia è importante che non succeda come con la seconda dose del Pfizer, che si cambino le date del richiamo”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Giuseppe Roscioli, vicepresidente Federalberghi. Vaccini in vacanza, Federalberghi: “E’ importante che se viene decisa una data oggi poi venga rispettata” L’associazione degli albergatori di Confcommercio proprio sabato scorso, durante l’assemblea nazionale aveva lanciato questa proposta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La “gelata” del commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, sulla possibilità di somministrare la seconda dose deiin“penso sia legata a motivi tecnici, ovvero credo che la difficoltà sia tra i software tra le Regioni non ben collegati tra di loro, non vedo un impedimento politico; tuttavia è importante che non succeda come con la seconda dose del Pfizer, che siledel richiamo”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Giuseppe Roscioli, vicepresidentein: “E’ importante che se viene decisa una data oggi poi venga rispettata” L’associazione degli albergatori di Confcommercio proprio sabato scorso, durante l’assemblea nazionale aveva lanciato questa proposta ...

