Vaccini | arrivano i rinforzi | in consegna alle Marche più di 20mila dosi tra Moderna e Johnson & Johnson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivano

la Repubblica

ANCONA -anti Covid, nelle Marchei rinforzi, sottoforma di più di 20mila dosi tra Moderna e Johnson & Johnson . 'Sono diretti ad Ancona - si legge infatti in una nota delle Poste - i furgoni ...Con un Covid che, almeno in Italia, sembra sottomettersi aimentre dalle altre parti del ... Le rassicurazioni su questo fronteda Goldman Sachs Asset Management che nutre fiducia. ...NAPOLI – Open day vaccinale anche nei nei comuni dell’ASL Napoli 3 Sud. A comunicarlo è stata la stessa azienda sanitaria locale, il vaccino utilizzato sarà quello Janssen di Johnson & Johnson, il vac ...LADISPOLI - Superate le 4mila somministrazioni di vaccino anti covid al centro vaccinale allestito dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Asl Roma 4, al centro anziani di via Trapani.