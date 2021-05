UEFA EURO 2020 con i nuovi contenuti di eFootball PES 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Come Video Game Ufficiale del campionato EUROpeo UEFA EURO 2020 tournament, Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi i dettagli dei nuovi aggiornamenti e delle campagne in-game per tutte le versioni di eFootball PES 2021, incluso eFootball PES 2021 LITE e versione per dispositivi mobile. Da oggi sarà disponibile per il download su tutte le piattaforme il Data Pack 6.0, che porterà numerosi aggiornamenti e migliorerà ulteriormente la modalità ufficiale UEFA EURO 2020™: Aggiornamento ai kit delle Nazionali, tra cui Germania, Italia, Spagna, Russia, Ungheria, Svezia, Danimarca e Romania Aggiornamento aspetto giocatori, tra cui Antoine Griezmann (Francia), Cristiano Ronaldo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 20 maggio 2021) Come Video Game Ufficiale del campionatopeotournament, Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi i dettagli deiaggiornamenti e delle campagne in-game per tutte le versioni diPES, inclusoPESLITE e versione per dispositivi mobile. Da oggi sarà disponibile per il download su tutte le piattaforme il Data Pack 6.0, che porterà numerosi aggiornamenti e migliorerà ulteriormente la modalità ufficiale™: Aggiornamento ai kit delle Nazionali, tra cui Germania, Italia, Spagna, Russia, Ungheria, Svezia, Danimarca e Romania Aggiornamento aspetto giocatori, tra cui Antoine Griezmann (Francia), Cristiano Ronaldo ...

