Traffico Roma del 20-05-2021 ore 10:00 (Di giovedì 20 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla A24 Roma-l’aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma coda per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale verso il centro trafficata anche la tangenziale est con code tra l’uscita per la A24 è corso Francia in direzione dello Stadio Olimpico coda per Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione centro incolonnamenti sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe trafficata alla via Pontina con code tra Castel Romano e Castel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla A24-l’aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione dicoda perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale verso il centro trafficata anche la tangenziale est con code tra l’uscita per la A24 è corso Francia in direzione dello Stadio Olimpico coda persulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione centro incolonnamenti sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe trafficata alla via Pontina con code tra Castelno e Castel ...

VAIstradeanas : 10:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Lazio_TV : Custodia in carcere per 3 persone e la misura degli arresti domiciliari per una quarta, tutte indagate, a vario tit… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via San Giusto traffico rallentato presso intersezione Viale della Venezia Giulia > Viale della… - LuceverdeRoma : ??#Treni - Linea Genova - Roma ? traffico ferroviario sospeso in prossimità di Rapallo per l’investimento mortale di… -

