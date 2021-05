Tamponi, festa e cori, è tornato il pubblico (Di giovedì 20 maggio 2021) Per 4.300 spettatori si sono riaperte le porte di uno stadio: tifosi da tutte le parti d'Italia. Ma anche bombe carta e insulti a Totti di GIANMARCO MARCHINI Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Per 4.300 spettatori si sono riaperte le porte di uno stadio: tifosi da tutte le parti d'Italia. Ma anche bombe carta e insulti a Totti di GIANMARCO MARCHINI

Advertising

mitsouko1 : RT @PicodaMirandola: @PieCicci74 Il giorno che bloccheranno me darò una festa anticovidioti con musica tecno e ammucchiate per tre giorni r… - PicodaMirandola : @PieCicci74 Il giorno che bloccheranno me darò una festa anticovidioti con musica tecno e ammucchiate per tre giorn… - cexpix : @Gazzetta_it 'Avevamo ragione noi!'(sul caso tamponi) Furto non festa...ma i titoli chi ve li detta cairo in persona?! - ppppppppppppre : ho fatto 3 tamponi in 2 settimane mi hanno sfondato il naso bro sembra che sono stato in festa a riccione per 5 giorni di fila senza dormire - ST09972061 : RT @CrzHrs: @borghi_claudio @Andrea65781507 @Sakko83 Claudio, servirebbe approfondimento per la valle d'aosta. I criteri adottati non si ad… -