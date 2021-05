Serena Autieri | è in difficoltà | allarme per l’attrice

(Di giovedì 20 maggio 2021) Come combatte lo stress la famosissima? “Ho bisogno di farlo”, ha rivelatosul web. Ecco la foto.(Getty Images)Attrice e cantante dalle incredibili doti,incanta tutti sul piccolo e grande schermo. Da Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5, dove interpreta l’insegnante Miriam a Un passo dal cielo 6, dove dà il volto a Ingrid: laè la protagonista indiscussa della fiction italiana. Nella nota serie di Rai 1,napoletana recita al fianco di un cast stellare: da Terence Hill a Beatrice Arnena, da Katia Ricciarelli a Daniele Liotti. Sul web,ha raccontato ai suoi numerosi fan il suo incredibile metodo per combattere ...

Advertising

poohglee_girl74 : Serena Autieri è stupenda a recitare ma il suo personaggio proprio non lo sopporto per adesso #BuongiornoMamma - filledesfleurss : @ohmykierkegaard il potere di serena autieri - Irisy88741043 : RT @Martovich13: Quinta puntata e ancora ogni volta che Serena Autieri pronuncia il nome Anna ho delle Frozen vibes potentissime #Buongiorn… - _Valealizzi_ : RT @Martovich13: Quinta puntata e ancora ogni volta che Serena Autieri pronuncia il nome Anna ho delle Frozen vibes potentissime #Buongiorn… - kscarlett22_ : RT @Martovich13: Quinta puntata e ancora ogni volta che Serena Autieri pronuncia il nome Anna ho delle Frozen vibes potentissime #Buongiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

Su Canale 5 per la fiction 'Buongiorno Mamma!', interpretata da Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta,, 3,4 milioni di spettatori e 15,6% di share. Su Rai 3 l'appuntamento con 'Chi l'ha ...... mamma! torna stasera su Canale 5 alle 21:40 con la quinta puntata , per un nuovo appuntamento in compagnia del family drama targato Mediaset e di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e. ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di mercoledì 19 maggio, caratterizzata in prime time dalla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ma anche dalla penul ...Su Rai1 finale di Coppa Italia a 7,977 mln e 31%. Su Canale5 Buongiorno Mamma! 3,4 milioni e 15,6%. Su Rai3 Chi l'ha visto? 2,877 milioni e 12,9%.