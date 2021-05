Raggi al ristorante con 400 seguaci, ma ai matrimoni massimo 30 invitati. Scopri la differenza… (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stato Il Messaggero a rivelare che il prossimo 8 giugno Virginia Raggi farà partire la sua campagna elettorale in un ristorante di Ostia antica, la Tenuta dei Piani. Si sono prenotate 400 persone. Un po’ tantine in tempi di pandemia, in cui vige ancora il coprifuoco, altri ristoratori non possono servire coperti all’interno, e i matrimoni possono vedere un massimo di 30 invitati. La polemica monta sui social. Scontata la critica all’evento: le regole non valgono per tutti. Per Virginia si chiude un occhio. Riccardo Maiani proprietario della ‘Tenuta dei piani’, spiega: “Siamo una azienda agricola all’interno della tenuta del principe Aldobrandini a Ostia antica. Per l’8 giugno le prenotazioni sono chiuse, 400 persone possono bastare. Allestiremo i tavoli, da 4 persone, all’esterno e sicuramente non ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ stato Il Messaggero a rivelare che il prossimo 8 giugno Virginiafarà partire la sua campagna elettorale in undi Ostia antica, la Tenuta dei Piani. Si sono prenotate 400 persone. Un po’ tantine in tempi di pandemia, in cui vige ancora il coprifuoco, altri ristoratori non possono servire coperti all’interno, e ipossono vedere undi 30. La polemica monta sui social. Scontata la critica all’evento: le regole non valgono per tutti. Per Virginia si chiude un occhio. Riccardo Maiani proprietario della ‘Tenuta dei piani’, spiega: “Siamo una azienda agricola all’interno della tenuta del principe Aldobrandini a Ostia antica. Per l’8 giugno le prenotazioni sono chiuse, 400 persone possono bastare. Allestiremo i tavoli, da 4 persone, all’esterno e sicuramente non ...

