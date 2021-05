“Quanti soldi ci vogliono per cacciare questo?”, Sindaco risponde: “Fatto gravissimo” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Alcuni cittadini, probabilmente dei Consiglieri Comunali, stanno alleandosi per far terminare anzitempo il mandato del primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Sindaco molto apprezzato dai suoi concittadini e non solo, per le tante iniziative adottate in questi anni. questo il lungo post proprio del diretto interessato, il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: “Quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?”. Apprendo in queste ore, con sconcerto, del tentativo messo in campo da gruppi di persone di voler far cadere l’amministrazione comunale di Bacoli attraverso l’utilizzo di denaro. In particolare, di voler “cacciare” il Sindaco. È un Fatto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Alcuni cittadini, probabilmente dei Consiglieri Comunali, stanno alleandosi per far terminare anzitempo il mandato del primo cittadino di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.molto apprezzato dai suoi concittadini e non solo, per le tante iniziative adottate in questi anni.il lungo post proprio del diretto interessato, ildi Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: “ciper?”. Apprendo in queste ore, con sconcerto, del tentativo messo in campo da gruppi di persone di voler far cadere l’amministrazione comunale di Bacoli attraverso l’utilizzo di denaro. In particolare, di voler “” il. È un...

