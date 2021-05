Portami via (Di giovedì 20 maggio 2021) Di Vincenzo Calafiore 20 Maggio 2021 Udine (17/08/2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata ) “ …tu , quando mi vedi annegare nella paura e non so più tornare a galla… lotto per vivere lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro un sorriso …… “ Vincenzo Calafiore Mi sembra di essere a volte uno di quei bei libri, che attirano dalla copertina, dal titolo, forse, che poi nono viene neanche aperto o letto, rimanendo invece a prendere polvere su un comodino. A volte rassomiglio a una poesia scritta con parole che rimangono in testa … ma vedi, Tu sei quell’amore che respirerei ogni giorno, da renderti immortale nel mio cuore. Per me sei no bella, ma bellissima sempre in ogni istante del mio tempo con tutti i colori del mio amarti. E sarebbe bellissimo svegliarmi … e trovarti davanti ai miei occhi, accarezzarti il viso mentre dormi … e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Di Vincenzo Calafiore 20 Maggio 2021 Udine (17/08/2019 L.633/41 Proprietà Intellettuale Riservata ) “ …tu , quando mi vedi annegare nella paura e non so più tornare a galla… lotto per vivere lotto a denti stretti nascondendo l’amarezza dentro un sorriso …… “ Vincenzo Calafiore Mi sembra di essere a volte uno di quei bei libri, che attirano dalla copertina, dal titolo, forse, che poi nono viene neanche aperto o letto, rimanendo invece a prendere polvere su un comodino. A volte rassomiglio a una poesia scritta con parole che rimangono in testa … ma vedi, Tu sei quell’amore che respirerei ogni giorno, da renderti immortale nel mio cuore. Per me sei no bella, ma bellissima sempre in ogni istante del mio tempo con tutti i colori del mio amarti. E sarebbe bellissimo svegliarmi … e trovarti davanti ai miei occhi, accarezzarti il viso mentre dormi … e ...

