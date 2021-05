Pirlo conquista il secondo titolo stagionale, Gasperini manca il primo trionfo in carriera (Di giovedì 20 maggio 2021) Nonostante la debacle in campionato e in Champions, la Juventus di Andrea Pirlo mette in bacheca il secondo trofeo stagionale. Madama conquista a Regio Emilia il secondo titolo battendo 2-1 l’Atalanta. Dopo la Supercoppa, la Vecchia Signora alza al cielo la 14/a Coppa Italia davanti a un pubblico di 4300 spettatori. Nel giorno del suo 42° compleanno, mister Pilo fa di nuovo centro alla seconda finale in carriera. Il tecnico bianconero è stato bravo e fortunato. Ha insistito ancora su Kulusevski (gol e assist), come partner di Ronaldo, fortunato nell’avere tenuto in campo Chiesa quel tanto in più che è servito per segnare la rete decisiva (pochi istanti dopo è entrato Dybala). Tanta amarezza invece in casa Atalanta. Gian Piero Gasperini ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Nonostante la debacle in campionato e in Champions, la Juventus di Andreamette in bacheca iltrofeo. Madamaa Regio Emilia ilbattendo 2-1 l’Atalanta. Dopo la Supercoppa, la Vecchia Signora alza al cielo la 14/a Coppa Italia davanti a un pubblico di 4300 spettatori. Nel giorno del suo 42° compleanno, mister Pilo fa di nuovo centro alla seconda finale in. Il tecnico bianconero è stato bravo e fortunato. Ha insistito ancora su Kulusevski (gol e assist), come partner di Ronaldo, fortunato nell’avere tenuto in campo Chiesa quel tanto in più che è servito per segnare la rete decisiva (pochi istanti dopo è entrato Dybala). Tanta amarezza invece in casa Atalanta. Gian Piero...

