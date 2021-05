Morte Maradona: si aggravano le posizioni degli imputati (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono tutti accusati di omicidio con dolo eventuale (e non più colposo) i medici e gli infermieri (in tutto sette imputati) che assistevano Maradona e che lo scorso 25 novembre lo avrebbero portato alla Morte. Tra loro figurano il suo medico Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, ed i nuovi capi di imputazione per la giustizia argentina potrebbero costargli dagli 8 ai 25 anni. Luque, Cosachov e tutti gli altri imputati dovranno presentarsi in udienza il 31 maggio e il 14 giugno e per loro è stata emanata un’ordinanza che gli vieta di lasciare l’Argentina. Secondo la perizia medica, Diego è stato abbandonato a sè stesso nei giorni precedenti al suo decesso, ed è stato volontariamente curato in maniera inappropriata, in modo da essere condotto alla Morte. L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono tutti accusati di omicidio con dolo eventuale (e non più colposo) i medici e gli infermieri (in tutto sette) che assistevanoe che lo scorso 25 novembre lo avrebbero portato alla. Tra loro figurano il suo medico Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, ed i nuovi capi di imputazione per la giustizia argentina potrebbero costargli dagli 8 ai 25 anni. Luque, Cosachov e tutti gli altridovranno presentarsi in udienza il 31 maggio e il 14 giugno e per loro è stata emanata un’ordinanza che gli vieta di lasciare l’Argentina. Secondo la perizia medica, Diego è stato abbandonato a sè stesso nei giorni precedenti al suo decesso, ed è stato volontariamente curato in maniera inappropriata, in modo da essere condotto alla. L'articolo proviene da ...

