Morrison | la recensione | Federico Zampaglione e il cinema | due destini che si uniscono

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi: con il nuovo film, in uscita in sala il 20 maggio,lascia per una volta da parte l'horror per raccontare l'incontro tra due persone, e due generazioni, nel mondo della musica. "Ilè ormeggiato nel medesimo punto lungo il Tevere dal 1988. Ed è sopravvissuto a tutto: la disco music, il pop romantico, la salsa, il cambiamento climatico e le piene del fiume. È stato Rocco, il proprietario e fondatore, a compiere il miracolo. Un miracolo costruito su una singola regola aurea: chi suonava doveva portare gente. Anche i nonni, se serviva". Ladi, il nuovo film diin uscita in sala il 20 maggio, distribuito da Vision, e tratto dal libro scritto ...

La recensione di Morrison: con il nuovo film, in uscita in sala il 20 maggio, Federico Zampaglione lascia per una volta da parte l'horror per raccontare l'incontro tra due persone, e due generazioni, ...Il nuovo film, Robert De Niro, quella cena particolare: Federico Zampaglione ospite del nostro Hot Corner a Milano racconta Morrison, la sua nuova regia ...