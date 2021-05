Meteo Italia al 4 giugno: arriva davvero l’ESTATE, anche coi temporali (Di giovedì 20 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Se fino a qualche giorno fa avevamo parlato di segnali indirizzato verso una certa dinamicità atmosferica anche durante la prima settimana di giugno, le proiezioni modellistiche odierne puntano con più decisione verso un consolidamento del quadro Meteo climatico estivo. L’Alta Pressione potrebbe prendere letteralmente il sopravvento, pur non riuscendo a spingersi più a nord dell’arco alpino o comunque dell’Europa centrale. Verrà ostacolata da un’ampia depressione in posizionamento sull’Europa settentrionale, depressione della quale in realtà abbiamo abbondantemente parlato i giorni scorsi e della quale continueremo ad occuparci perché dovrebbe rappresentare l’unico elemento in grado di ostacolare l’affermazione definitiva della bella stagione. Nel corso della prima settimana ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Se fino a qualche giorno fa avevamo parlato di segnali indirizzato verso una certa dinamicità atmosfericadurante la prima settimana di, le proiezioni modellistiche odierne puntano con più decisione verso un consolidamento del quadroclimatico estivo. L’Alta Pressione potrebbe prendere letteralmente il sopravvento, pur non riuscendo a spingersi più a nord dell’arco alpino o comunque dell’Europa centrale. Verrà ostacolata da un’ampia depressione in posizionamento sull’Europa settentrionale, depressione della quale in realtà abbiamo abbondantemente parlato i giorni scorsi e della quale continueremo ad occuparci perché dovrebbe rappresentare l’unico elemento in grado di ostacolare l’affermazione definitiva della bella stagione. Nel corso della prima settimana ...

