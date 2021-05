Machine learning, applicazioni e accessori: l’encomiabile impegno di Apple per rendere la tecnologia accessibile (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata mondiale della accessibilità Apple annuncia tutti i progetti per avvicinare alla tecnologia le persone con una disabilità. Usando il Machine learning, in futuro, tutte le app saranno accessibili. Anche quelle per le quali gli sviluppatori ignorano questo aspetto.... Leggi su dday (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata mondiale della accessibilitàannuncia tutti i progetti per avvicinare allale persone con una disabilità. Usando il, in futuro, tutte le app saranno accessibili. Anche quelle per le quali gli sviluppatori ignorano questo aspetto....

Advertising

ML_Tweet_Bot : RT @Key4biz: Da Amazon a Uber, le Big tech oggi utilizzano sempre più algoritmi basati sul machine learning per personalizzare l’offerta di… - Key4biz : Da Amazon a Uber, le Big tech oggi utilizzano sempre più algoritmi basati sul machine learning per personalizzare l… - VivaLaFisica : RT @lemonfromRome: @GREISON_ANATOMY @giovannifloris3 @diMartedi @La7tv @MickJagger Bravissima! Io lavoro nel campo del machine Learning, ma… - CyberParra : è bizzarro, per non dire assurdo, che per le macchine usiamo il termine machine learning mentre per gli umani si parla ancora di training - ML_Tweet_Bot : RT @TuttoAndroid: Google e il machine learning, cosa c’è di nuovo? -