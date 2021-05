Lutto per Serena Rossi, l’addio commosso alla nonna su Instagram (Di giovedì 20 maggio 2021) Un grande dolore ha colpito Serena Rossi: la conduttrice ha dovuto dire addio all’amata nonna, a cui era molto legata. È stata proprio l’attrice a darne l’annuncio su Instagram, pubblicando due scatti accompagnati da parole toccanti. Prima la Rossi ha condiviso uno scatto nelle storie di Instagram che ritrae la nonna da giovane: una bellissima foto in bianco e nero in compagnia del marito, con la scritta “Radici”. Poi l’attrice partenopea ha pubblicato una foto di uno splendido paesaggio, degli alberi con un cielo azzurro sullo sfondo schiarito da un sole splendente, accompagnato da una dedica speciale: Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita. Il post della conduttrice ha raccolto tutto il sostegno dei fan più affezionati, ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 maggio 2021) Un grande dolore ha colpito: la conduttrice ha dovuto dire addio all’amata, a cui era molto legata. È stata proprio l’attrice a darne l’annuncio su, pubblicando due scatti accompagnati da parole toccanti. Prima laha condiviso uno scatto nelle storie diche ritrae lada giovane: una bellissima foto in bianco e nero in compagnia del marito, con la scritta “Radici”. Poi l’attrice partenopea ha pubblicato una foto di uno splendido paesaggio, degli alberi con un cielo azzurro sullo sfondo schiarito da un sole splendente, accompagnato da una dedica speciale: Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita. Il post della conduttrice ha raccolto tutto il sostegno dei fan più affezionati, ...

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAF… - alinatheduck_ : @yasbennet @fetfruners @_lexismart Detto con rispetto e amore massimo per lui che è un attore che seguo e mi piace… - harryssvans : RT @sunvlouis: io e benzo siamo in lutto non farò drama per almeno 2 settimane - sunvlouis : io e benzo siamo in lutto non farò drama per almeno 2 settimane - dileguossi : RT @CiroNoEuro: La tassa di successione, ovvero lo Stato che vuole farsi pagare da te per un lutto tuo. Sadismo all'ennesima potenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Grave lutto per Serena Rossi, è morta la nonna: 'Niente riuscirà a separarci' Grave lutto per l'attrice napoletana Serena Rossi . La madrina del Cinema di Venezia nelle scorse ore ha affrontato la perdita della nonna. Uno scatto che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con ...

Lutto a Bra per Luciano Nota, apprezzato e stimato gommista All'età di 72 anni, è mancato il braidese Luciano Nota. Gommista e fondatore della ditta 'Car - gom', inizialmente operativa in corso IV Novembre e poi nella nuova sede di via XXIV Maggio. Ex - ...

Lutto per il cantante Franco Ricciardi: è morta la mamma Fanpage.it Alassio in lutto per la scomparsa di Fiorentino, ex capo dei cantonieri comunali Aveva ricoperto il ruolo di capo cantoniere del Comune di Alassio, negli anni 60/70 era stato il gestore del negozio di souvenir nei pressi del molo Bestoso. La città del Muretto è in lutto per la sco ...

Venerdì il funerale di Priscilla: a Corciano lutto cittadino e bandiere a mezz’asta Una comunità sgomenta si appresta a dare l'ultimo saluto alla piccola Priscilla Brugnami, la bimba morta lunedì scorso in un violento incidente ...

Gravel'attrice napoletana Serena Rossi . La madrina del Cinema di Venezia nelle scorse ore ha affrontato la perdita della nonna. Uno scatto che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con ...All'età di 72 anni, è mancato il braidese Luciano Nota. Gommista e fondatore della ditta 'Car - gom', inizialmente operativa in corso IV Novembre e poi nella nuova sede di via XXIV Maggio. Ex - ...Aveva ricoperto il ruolo di capo cantoniere del Comune di Alassio, negli anni 60/70 era stato il gestore del negozio di souvenir nei pressi del molo Bestoso. La città del Muretto è in lutto per la sco ...Una comunità sgomenta si appresta a dare l'ultimo saluto alla piccola Priscilla Brugnami, la bimba morta lunedì scorso in un violento incidente ...