LIVE Sinner-Rinderknech 7-6 0-0, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro si prende il primo parziale al tiebreak! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Affossa la risposta sotto al nastro il francese. 15-15 Trova un grande angolo con il dritto stretto Rinderknech e poi chiude in lungolinea. 15-0 Comincia bene il secondo set Sinner con la prima a uscire. INIZIO SECONDO SET 19.11 L’altoatesino soffre tantissimo, annulla due set point e chiude un primo set veramente durissimo. Rinderknech ha servito alla grande: 34 prime su 42 (81%) con il 71% di punti vinti. Sinner ha trovato il 60% di prime in campo con il 77% di resa che ha fatto la differenza. CHIUDE Sinner! l’azzurro SFONDA CON IL DRITTO! IL primo SET E’ DELL’ALTOATESINO! 8-7 Sinner: GRANDE PRIMA PER RIMEDIARE! Si è salvato ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Affossa la risposta sotto al nastro il francese. 15-15 Trova un grande angolo con il dritto strettoe poi chiude in lungolinea. 15-0 Comincia bene il secondo setcon la prima a uscire. INIZIO SECONDO SET 19.11 L’altoatesino soffre tantissimo, annulla due set point e chiude unset veramente durissimo.ha servito alla grande: 34 prime su 42 (81%) con il 71% di punti vinti.ha trovato il 60% di prime in campo con il 77% di resa che ha fatto la differenza. CHIUDESFONDA CON IL DRITTO! ILSET E’ DELL’ALTOATESINO! 8-7: GRANDE PRIMA PER RIMEDIARE! Si è salvato ...

