LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | 10’20” per i fuggitivi Gruppo guidato dalla Ineos

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLASSIFICA GENERALE16.20 Davanti alcunihanno preso il largo lungo la discesa! 16.17 40 km alla fine e 10'33" per i. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis) e Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Victor Campenaerts (Qhubeka Assos) è già stato ripreso dal. 16.14 Adesso idovranno affrontare circa 30 km di discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia. 16.11 Siamo ufficialmente arrivati in Emilia-Romagna. 16.08 Come da pronostico Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) è passato per primo al GPM del Passo della Calla incrementando così il suo vantaggio nella classifica della maglia azzurra.