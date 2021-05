LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: 1° Leclerc, 2° Sainz! Pazzesca Ferrari! Classifica e distacchi (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Chiusa anche la sessione di prove libere. Charles Leclerc saluta i tifosi. Una bella scena, soprattutto ripensando che il GP di Monaco non si è disputato nel 2020. 15.58 La Classifica finale della seconda sessione di prove libere del GP di Monaco 2021 a Montecarlo. 1 Charles Leclerc Ferrari1:11.684 4 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.112 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.397 3 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.423 4 6 Lando NORRIS McLaren+0.695 3 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.814 4 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.024 39 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.062 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.298 3 11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.381 3 12 Fernando ALONSO Alpine+1.491 3 13 ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Chiusa anche la sessione di prove libere. Charlessaluta i tifosi. Una bella scena, soprattutto ripensando che il GP dinon si è disputato nel 2020. 15.58 Lafinale della seconda sessione di prove libere del GP dia Montecarlo. 1 CharlesFerrari1:11.684 4 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.112 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.390 4 4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.397 3 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.423 4 6 Lando NORRIS McLaren+0.695 3 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.814 4 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.024 39 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.062 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.298 3 11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.381 3 12 Fernando ALONSO Alpine+1.491 3 13 ...

SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? C’è Sainz 1° nella simulazione di qualifica (?? -27’ #FP2) ???? Sorpresa Giovinazzi vicino ai primi Il LIVE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL2 #FP2 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti #PL2 #FP2 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -