Lampard | «Vorrei incontrare Tuchel per ringraziarlo ma ora è impegnato…»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Frankha parlato di Thomasringraziandolo per le belle parole spese nei suoi confronti. Le sue parole Frankha parlato di Thomasringraziandolo per le belle parole spese nei suoi confronti. Le sue parole riportate da TMW. «Mi è piaciuto sentire quelle parole, perché penso che abbia ragione. Non cerco riconoscimenti, ma se fossi stato nei suoi panni avrei sicuramente detto le stesse cose. Mi ha dato credito per la prima parte di stagione e io gli do il merito di aver preso il testimone, raggiunto due finali ed essere in lotta per le prime quattro posizioni in Premier. Lo incontrerei con grande piacere ma è molto più impegnato di me in questo momento, quindi sarei felice di dargli una o due settimane!». L'articolo proviene da Calcio News 24.