La follia al potere degli Extraliscio, parla Mirco Mariani: "Io ed Elisabetta Sgarbi ci amiamo" (Di giovedì 20 maggio 2021) Più che una band, è un mondo a sé governato da colori e fantasia. Più che un gruppo musicale è un progetto artistico e culturale che si diverte a mischiare le carte di un genere come quello del liscio ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Più che una band, è un mondo a sé governato da colori e fantasia. Più che un gruppo musicale è un progetto artistico e culturale che si diverte a mischiare le carte di un genere come quello del liscio ...

Advertising

mlpedo1 : RT @Stani68924949: @65_virna Mi vergogno di una certa parte politica che pur di tentarle tutte per non “perdere”privilegi e potere e’dispos… - Stani68924949 : @65_virna Mi vergogno di una certa parte politica che pur di tentarle tutte per non “perdere”privilegi e potere e’d… - zazoomblog : La follia al potere degli Extraliscio parla Mirco Mariani: Io ed Elisabetta Sgarbi ci amiamo - #follia #potere… - TSupernano : @DottAngeloC @agambella L'unica differenza col passato è che mai è esistita la possibilità di dominare tutto il mon… - Laverit35419501 : Un video diretto a TUTTI. Inoltre questo meccanismo che dice Giulia esiste, lo so, e devono essere bravi anche loro… -