Advertising

Agenzia_Italia : È ripreso il lancio di razzi da Gaza a Israele dopo una pausa di otto ore - andreapurgatori : #propagandalive @welikeduel ho un po’ di domande senza risposta. Chi ha fatto saltare l’accordo di pace Rabin/Arafa… - rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Israele: dopo pausa ripreso lancio razzi da Striscia: (ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAG - Dopo una lung… - marcocarestia : RT @francofontana43: Dopo lo sciopero generale centinaia di palestinesi licenziati. La rappresaglia non è solo quella militare e Israele si… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele dopo

...classificala prima semifinale Martedì 18 maggio, all'Ahoy Arena di Rotterdam, si è svolta la prima semifinale : i dieci Paesi che si sono qualificati per la finalissima sono : Norvegia,,...... secondo un funzionario americano citato dal Wsj , il gruppo viene considerato un 'jolly" e si ritiene che possa continuare a sferrare attacchi controanchel'eventuale cessate il fuoco. ...Secondo fonti palestinesi della Cnn, una tregua sarebbe "imminente". Per ora, però, si continua a sparare: raid israeliani nella notte, in mattinata nuovi razzi da Gaza ...Dopo una lunga pausa è da poco ripreso il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane attorno alla Striscia, dove stanno risuonando le sirene di allarme. (ANSA) ...