Isola 15 | è scontro tra Rosaria Cannavò | Fariba Tehrani e Miryea Stabile | “Ipocrita | falsa | stratega!”

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 20 maggio 2021) Siamo arrivati al giorno numero 66 sull’15 e non mancano tensioni e scontri, in particolare tra tre naufraghe:. Awed, super leader in carica, ha potuto scegliere solo due persone con cui dividere la prova ricompensa e di conseguenza, i naufraghi che hanno mangiato con lui sono stati Valentina Persia e Andrea Cerioli. Questa scelta ha suscitato un po’ di malumori, ad esempioha esordito: “Seconda volta vedo che viene pollo e patate e seconda volta che mi escludono. Potevo non dare niente a nessuno” ed Ignazio Moser ha risposto: “Visto che tu non hai diviso la torta in parti uguali, questo è il karma. Potevi, anche lui poteva non dare niente a nessuno”, riferendosi ad Awed. È intervenuta ...