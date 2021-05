Intelligence ed Energia, Data protection e Deep Web. Il terzo giorno di I-Week (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua il successo dell’Intelligence Week, l’evento web della durata di sei giorni, un viaggio immersivo nei segreti legati al controllo dell’informazione, agli scenari ed alle sfide future per le imprese e per la società. La mattinata è stata scandita da due seminari tecnici. “Intelligence ed Energia”, questo il titolo del primo talk della giornata. La transizione, dalle risorse fossili alle rinnovabili, l’accelerazione verso la società digitale elettrificata è il risultato del nuovo modello sociale sostenibile. Con il ricorso alle tecnologie cognitive e dei dati, tutto ciò cambierà il profilo dei consumi energetici rendendoli un fattore ancor più decisivo per il futuro dello sviluppo. “Durante questo dibattito cercheremo di guardare al tema dell’Energia con una lente che è quella della sicurezza ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua il successo dell’, l’evento web della durata di sei giorni, un viaggio immersivo nei segreti legati al controllo dell’informazione, agli scenari ed alle sfide future per le imprese e per la società. La mattinata è stata scandita da due seminari tecnici. “ed”, questo il titolo del primo talk della giornata. La transizione, dalle risorse fossili alle rinnovabili, l’accelerazione verso la società digitale elettrificata è il risultato del nuovo modello sociale sostenibile. Con il ricorso alle tecnologie cognitive e dei dati, tutto ciò cambierà il profilo dei consumi energetici rendendoli un fattore ancor più decisivo per il futuro dello sviluppo. “Durante questo dibattito cercheremo di guardare al tema dell’con una lente che è quella della sicurezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Intelligence Energia Anas, Simonini: al via investimenti per un miliardo di euro per digitalizzare le strade italiane ... Ai (Artificial Intelligence), Big Data e sensoristica avanzata" per rendere più efficienti i ...aree funzionali ad "alimentare tutti gli apparati della stessa Smart Road tramite generazione di energia ...

Verso l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Una proposta concreta ...per la Sicurezza (DIS) che non siano ascrivibili alle attività puramente di intelligence (anche ...competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per i settori dell'energia e ...

Il ruolo dell’intelligence nei settori strategici La Stampa Virus “maestro“ per non ripetere gli stessi errori Greta V. Galimberti*Digitalizzazione, energia, mobilità, sanità, agricoltura, sicurezza e tanto altro: con il patrocinio di Regione Lombardia si sta svolgendo una sei giorni di incontri e dibattiti su ...

Litio, le società minerarie aumentano la capacità produttiva Le previsioni dicono che la domanda di litio passerà dalle 320mila tonnellate del 2020 ad oltre un milione di tonnellate nel 2025.

