Greve in Chianti. Fuga di gas in località Borgo di Dudda: morti i pratesi Giancarlo Bernardini e Fabio Gandi (Di giovedì 20 maggio 2021) Drammatico il bilancio del crollo di un edificio avvenuto giovedì mattina in località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze). A causare la caduta della palazzina potrebbe essere stata una Fuga di gas all’interno di un appartamento, che si trovava al primo dei due piani di cui si componeva l’edificio. Al momento dell’esplosione nel terratetto si trovavano tre persone. Attualmente due sono state trovate morte, una terza risulta dispersa. Sono state trovate morte due delle tre persone, tutte pratesi, date per disperse nell’incendio ed esplosione di Borgo di Dudda. Sono due uomini, l’ex marito e l’attuale compagno della donna. I tre, tutti residenti a Prato, si erano recati insieme nell’abitazione a ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Drammatico il bilancio del crollo di un edificio avvenuto giovedì mattina indinel comune diin(Firenze). A causare la caduta della palazzina potrebbe essere stata unadi gas all’interno di un appartamento, che si trovava al primo dei due piani di cui si componeva l’edificio. Al momento dell’esplosione nel terratetto si trovavano tre persone. Attualmente due sono state trovate morte, una terza risulta dispersa. Sono state trovate morte due delle tre persone, tutte, date per disperse nell’incendio ed esplosione didi. Sono due uomini, l’ex marito e l’attuale compagno della donna. I tre, tutti residenti a Prato, si erano recati insieme nell’abitazione a ...

