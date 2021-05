F1 Gp Monaco Montecarlo 2021, prove libere 1: risultati e classifica, Perez davanti a Sainz (Di giovedì 20 maggio 2021) Sergio Perez davanti a tutti. Nella prima sessione di libere del Gran Premio di Monaco, a Montecarlo, nella quinta tappa del Mondiale di Formula 1, è il pilota messicano della Red Bull a firmare il miglior tempo ma con gomma soft, quella più prestazionale. Dietro di lui c’è un superlativo Carlos Sainz, apparso a proprio agio sin dai primi minuti della sessione, per il ferrarista gomma media. Dietro Max Verstappen (gomma media), Pierre Gasly (gomma soft) e poi i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente quinto e sesto, entrambi con gomma media. Problemi per Charles Leclerc: il pilota monegasco, dopo pochi minuti, ha dovuto interrompere la sessione per problemi alla trasmissione del cambio. Tornerà in pista alle ore 15:00 quando partirà la seconda ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Sergioa tutti. Nella prima sessione didel Gran Premio di, a, nella quinta tappa del Mondiale di Formula 1, è il pilota messicano della Red Bull a firmare il miglior tempo ma con gomma soft, quella più prestazionale. Dietro di lui c’è un superlativo Carlos, apparso a proprio agio sin dai primi minuti della sessione, per il ferrarista gomma media. Dietro Max Verstappen (gomma media), Pierre Gasly (gomma soft) e poi i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas rispettivamente quinto e sesto, entrambi con gomma media. Problemi per Charles Leclerc: il pilota monegasco, dopo pochi minuti, ha dovuto interrompere la sessione per problemi alla trasmissione del cambio. Tornerà in pista alle ore 15:00 quando partirà la seconda ...

