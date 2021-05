Europei di Budapest, la rimonta della Pellegrini è d'argento nei 200 stile libero (Di giovedì 20 maggio 2021) Federica Pellegrini non si ferma pi , e si aggiudica la sua seconda medaglia agli Europei di Budapest . Dopo l'argento nella staffetta mista, ha chiuso sul secondo gradino del podio anche nei suoi 200 ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 20 maggio 2021) Federicanon si ferma pi , e si aggiudica la sua seconda medaglia aglidi. Dopo l'nella staffetta mista, ha chiuso sul secondo gradino del podio anche nei suoi 200 ...

Advertising

ItaliaTeam_it : SEMPRE FEDE! ?????? Argento nei 200 sl per Federica Pellegrini agli Europei di Budapest! #ItaliaTeam |… - virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - giaduxxx : RT @ItaliaTeam_it: SEMPRE FEDE! ?????? Argento nei 200 sl per Federica Pellegrini agli Europei di Budapest! #ItaliaTeam | @FINOfficial_ | #… - rptmtt : RT @GenoaCFC: ?? Medaglia di bronzo nei 200 misti agli Europei di nuoto di Budapest: complimenti @albirazzo! -