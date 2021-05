Decreto Sostegni: via libera della Camera, oggi il nuovo pacchetto in Consiglio dei Ministri (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al Decreto Sostegni da 32 miliardi finanziato con il primo dei due scostamenti di Bilancio votati quest’anno, approvato dal Parlamento a gennaio. Nessun voto contrario, 375 quelli favorevoli e 45 gli astenuti. Nella mattinata di oggi (giovedì 20 maggio, ndr) è stato invece convocato il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il suo ok al secondo provvedimento con le misure di sostegno all’economia italiana colpita dalla pandemia, il Decreto Sostegni bis, quello finanziato con il secondo scostamento di Bilancio del 2021 da 40 miliardi di euro. Nel pomeriggio – alle ore 16 – è attesa invece la conferenza stampa di Mario Draghi che illustrerà i contenuti del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Ladei Deputati ha dato il viadefinitivo alda 32 miliardi finanziato con il primo dei due scostamenti di Bilancio votati quest’anno, approvato dal Parlamento a gennaio. Nessun voto contrario, 375 quelli favorevoli e 45 gli astenuti. Nella mattinata di(giovedì 20 maggio, ndr) è stato invece convocato ildeiche dovrebbe dare il suo ok al secondo provvedimento con le misure di sostegno all’economia italiana colpita dalla pandemia, ilbis, quello finanziato con il secondo scostamento di Bilancio del 2021 da 40 miliardi di euro. Nel pomeriggio – alle ore 16 – è attesa invece la conferenza stampa di Mario Draghi che illustrerà i contenuti del ...

