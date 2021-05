Decreto Sostegni bis | il Consiglio dei ministri dà il via libera

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ildeiha approvato ilper le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto 'bis'. Tra le misure, un nuovo welfare per i ...

Advertising

robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - tusciaweb : Approvato il decreto sostegni bis dal consiglio dei ministri Roma - Il consiglio dei ministri ha approvato il decr… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Lo prevede la bozza di 77 articoli delbis, approvato dal Consiglio dei ministri in tarda mattinata. La riunione è cominciata intorno alle 11,45. Un provvedimento ampio che contiene ...TURISMO - Raddoppiano le risorse: sarebbero 3,340 miliardi, a quanto apprende l'ANSA, i fondi destinati al settore che si aggiungono al miliardo e 700 milioni del. Sono previste ...Approvato il nuovo sistema di Welfare per i lavoratori dello spettacolo: dall’adeguamento ed estensione dell’indennità di malattia ai contributi pensionistici, ecco le novità “Quella di oggi è una gio ...L’idea potrebbe essere adottata con il Decreto Sostegni Bis, atteso nelle prossime ore a Palazzo Chigi. Concorso ordinario anticipato (e in arrivo), ma solo… Leggi Il bando interessa il personale ...