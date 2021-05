Cristiano Malgioglio pronto per l’Eurovision song contest e su Pio e Amedeo: “Hanno urtato la mia sensibilità” (Di giovedì 20 maggio 2021) È più che emozionato il celebre paroliere Cristiano Malgioglio che ormai conta più solo le ore che lo separano dal grande evento di cui sarà commentatore, la finalissima prevista sabato sera in onda su Rai1 dalle 20:40, quella dell’Eurovision song contest. Recentemente intervistato, Malgioglio non contiene l’entusiasmo per l’imminente appuntamento ma non si lascia scappare l’occasione per riflettere anche sull’attualità e un tema al centro del dibattito pubblico come il DDL Zan. Cristiano Malgioglio e l’Eurovision song contest C’è tanta trepidazione in casa di Cristiano Malgioglio che, intervistato dal settimanale Oggi, commenta quella che sarà la sua presenza ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) È più che emozionato il celebre paroliereche ormai conta più solo le ore che lo separano dal grande evento di cui sarà commentatore, la finalissima prevista sabato sera in onda su Rai1 dalle 20:40, quella del. Recentemente intervistato,non contiene l’entusiasmo per l’imminente appuntamento ma non si lascia scappare l’occasione per riflettere anche sull’attualità e un tema al centro del dibattito pubblico come il DDL Zan.C’è tanta trepidazione in casa diche, intervistato dal settimanale Oggi, commenta quella che sarà la sua presenza ...

Advertising

danuz09 : RT @Cinguetterai: Europe, are you ready? L’Italia lo è. Appuntamento con la finale dell’#Eurovision in diretta su Rai 1 il 22 maggio 2021,… - GossipparoC : RT @domenicomarock: Un po’ Almodovar, un po’ Mercedes Sosa, spruzzatina di kitsch .... e bravi bravi. Orietta Diapason Confirmed. Cristiano… - domenicomarock : Un po’ Almodovar, un po’ Mercedes Sosa, spruzzatina di kitsch .... e bravi bravi. Orietta Diapason Confirmed. Crist… - GrazianaSergio : Cristiano Malgioglio e Orietta Berti: un co-branding per gente vissuta. D’altronde, cambia, todo cambia. ; ) #branding #musica - rtl1025 : ??? “Ci sarà un Cristiano Malgioglio un po’ diverso, ma sempre ironico. Quest’anno la musica è potente, penso che… -