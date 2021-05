Class action | dal 19 maggio è entrata in funzione la riforma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tra le principali novità introdotte c'è la possibilità di agire non solo per tutelare i diritti dei consumatori ma anche quelli lesi dal comportamento di un’impresa o del gestore di un servizio pubblico o di pubblica utilità L'articolo proviene da Firenze Post.

Cosa prevedono le nuove regole sullain vigore da ...Le quattroaperte dagli investitori contro CD Projekt RED a causa degli investimenti persi in seguito al problematico lancio di Cyberpunk 2077 saranno affrontate in un singolo processo, così come ...ROMA – Dal 19 maggio è in vigore la riforma della class action. L’obiettivo è di potenziare le azioni collettive accomunate dallo stesso illecito e di conseguenza ridurre la mole di lavoro dei ...I giudizi USA chiamati a dirimere la questione delle cause contro CD Projekt per i problemi di Cyberpunk 2077 hanno deciso di accorpare le class action ...