Bundesliga | i club bloccano le trattative con i private equity

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Frenata in arrivo nelle negoziazioni tra lae i fondi di. Come riporta SportsPro, ihanno deciso di sospendere «per il momento» leper la vendita del 25% dei diritti tv esteri del campionato tedesco, per il quale i fondi avevano presentato un’offerta da 500 milioni di euro. Tra le L'articolo