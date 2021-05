Bitcoin sull’ottovolante | cade e si rialza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilsi assesta sulla soglia dei 40 dollari, dopo essere sprofondato la vigilia fino a quota 30 dollari. A pesare sulle quotazioni della valuta digitale è stato l’annuncio della Cina che ha vietato alle istituti finanziari di effettuare transazioni in criptovalute. In sostanza la banca centrale del Paese ha ribadito che i token digitali non possono essere utilizzati come forma di pagamento. Ilche in una settimana ha perso circa il 26% è arrivato a perdere il 31% sulla scia dello stop della banca centrale. Sulle quotazioni continuano a pesare anche i recenti commenti di Elon Musk sullo stop al suo uso per l’acquisto di auto Tesla.