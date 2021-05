Biennale di Venezia 2021 | spazio all’architettura

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata di sabato 22 maggio sarà inaugurata la 17esima Mostra Internazionale di Architettura, alladi, dal titolo How will we live together? La mostra sarà curata dall’architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis e proseguirà fino al 21 novembre. “Il mondo sta lanciando nuove sfide– ha commentato Sarkis. Sono impaziente di lavorare con architetti provenienti da tutto il mondo per immaginare insieme come affrontare queste sfide.” Il titolo è stato scelto prima che erompesse la pandemia nel mondo, anche se calza perfettamente con la situazione attuale. A causa della condizione di emergenza generata dal Covid-19, la mostra è saltata l’anno scorso e proposta direttamente quest’anno. In un contesto di divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti, Sarkis ritiene ...

UNACOME PONTE Non a caso una delle tante parole chiavi che Sarkis ci tiene a segnalare è 'il ponte', perché piena di progetti di ponti è la sua: ponti costruiti per unire e non ...Prende il via sabato 22 maggio la 17esima edizione della Biennale di Architettura, a firma del curatore Hashim Sarkis. La Biennale di Venezia torna ad animare alcuni tra gli spazi più belli di Venezia, l'Arsenale e i Giardini di Castello, promuovendo artisti e tendenze internazionali. Una tradizione fortemente radicata ...Allestita dal 22 maggio al 21 novembre ai Giardini, all'Arsenale e a Forte Marghera, la 17esima Mostra Internazionale di Architettura dal titolo "How will we live together?" è curata quest'anno dall'architetto Hashim Sarkis.