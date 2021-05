Anticipazioni Una Vita, panico per i Palacios: l’inattesa mossa di Ildefonso (Di giovedì 20 maggio 2021) Una Vita Il pretendente di Camino reagisce davvero male quando ascolta alcune dichiarazioni di Antonito sulla guerra Pubblicato su 20 Maggio 2021 Le Anticipazioni di Una Vita segnalano un nuovo problema per i Palacios: Ildefonso sfida a duello Antonito. Ma come si arriva a questo punto? Il giovane, che arriva ad Acacias grazie a Rosina, è il nipote del Marchese De Los Pontones. La Rubio fa arrivare il ragazzo nel ricco quartiere spagnolo per aiutare Felicia, che è alla ricerca di un pretendente per Camino. I due si conoscono e sembrano andare d’accordo. In realtà, la Pasamar sfrutta questa situazione per non generare sospetti sul suo rapporto con Maite. In breve tempo, la situazione si complica, ineVitabilmente. E mentre la pittrice parigina inizia a provare una ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) UnaIl pretendente di Camino reagisce davvero male quando ascolta alcune dichiarazioni di Antonito sulla guerra Pubblicato su 20 Maggio 2021 Ledi Unasegnalano un nuovo problema per isfida a duello Antonito. Ma come si arriva a questo punto? Il giovane, che arriva ad Acacias grazie a Rosina, è il nipote del Marchese De Los Pontones. La Rubio fa arrivare il ragazzo nel ricco quartiere spagnolo per aiutare Felicia, che è alla ricerca di un pretendente per Camino. I due si conoscono e sembrano andare d’accordo. In realtà, la Pasamar sfrutta questa situazione per non generare sospetti sul suo rapporto con Maite. In breve tempo, la situazione si complica, inebilmente. E mentre la pittrice parigina inizia a provare una ...

Advertising

bal08221593 : Anche io sono stata un po' delusa dalle anticipazioni ad essere sincera ma se notate bene come sono state scritte s… - ANCHEMENOOO : Ci pensate che dobbiamo aspettare le anticipazioni di verissimo e forse se avremo culo avremo un mezzo video o una… - Gloria938332771 : Ho letto le anticipazioni del daytime di oggi.. la domanda è una sola Fariba mangerà o non mangerà? #isola #faribona #prelemi - MikyS03 : Anticipazioni #UominieDonne della puntata di oggi: scoppia la lite tra #nicolavivarelli e #armandoincarnato per una… - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne della puntata di oggi: scoppia la lite tra #nicolavivarelli e #armandoincarnato per una… -