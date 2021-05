Al supermercato per rubare bevande e alimenti; denunciata una ventenne (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontoro (Av) – “Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere una ventenne denunciata dai Carabinieri della Stazione di Montoro. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è intervenuta in un noto supermercato del luogo dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che stava rubando costose bevande. Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una ventenne di origini romene e residente a Napoli che all’esito della perquisizione è stata trovata in possesso di alcune bottiglie appena rubate, occultate in un passeggino al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. Grazie all’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontoro (Av) – “Furto aggravato”: è il reato di cui dovrà rispondere unadai Carabinieri della Stazione di Montoro. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è intervenuta in un notodel luogo dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che stava rubando costose. Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di unadi origini romene e residente a Napoli che all’esito della perquisizione è stata trovata in possesso di alcune bottiglie appena rubate, occultate in un passeggino al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. Grazie all’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri della ...

