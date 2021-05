Zapata imprendibile | Romero-Freuler guerrieri; Hateboer | errore fatale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) GOLLINI 6: Dopo una stagione in chiaro scuro con esclusione dall’Europeo si rivede con una parata di riflesso al 7’ del secondo tempo. Nulla può sulle reti del successo juventino. TOLOI 6: Grande chiusura in avvio di gara che dà la carica ai compagni, poi troppe pause per una condizione non ottimale (dal 31’st DJIMSITI SV)7: A Bergamo è diventato nazionale argentino trascinando con sè anche Palomino. A pensarci è una favola diventata realtà, un fenomeno che non piace a Bonucci che dalla panchina glielo rinfaccia. Non molla mai, arduo superarlo sfiora il tapin all’inizio del secondo tempo. PALOMINO 6,5: Non è una sorpresa la maglia da titolare perché il suo processo di maturazione ha dell’incredibile rispetto alla discontinuità del passato.5,5: Suo l’assist per il pareggio di Malinovoskyi, non si risparmia con continue progressioni ...