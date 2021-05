Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)19 MAGGIOORE 11.20 – ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE SI STA NORMALIZZANDO IN TUTTA LASUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. RESIDUE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA BREVI INCOLONNAMENTI TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE DI VITERBO PER LAVORI ANDIAMO A TREVIGNANO SUL LAGO DI BRACCIANO CODE PER LAVORI SU VIALE GIUSEPPE GARIBALDI DA VIA SUTRI AL CIMITERO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A SUD SULLA NETTUNENSE SEGNALIAMO CODE DI SFALCIO VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL TRA APRILIA E CAMPOLEONE DI LANUVIO. ...