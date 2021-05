Vampire Academy: i libri di Rachelle Mead diventano una serie tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) La saga di Vampire Academy, già arrivata sul grande schermo, diventerà una serie televisiva scritta e prodotta da Julie Plec. Vampire Academy, la saga letteraria young adult creata da Rachelle Mead, diventerà una serie tv che verrà prodotta da Universal Television per la piattaforma di streaming Peacock. Il progetto verà scritto e prodotto da Julie Plec che in passato ha contribuito a creare il successo di The Vampire Diaries e relativi spinoff. La prima stagione di Vampire Academy sarà composta da dieci puntate che verranno scritte da Julie Plec in collaborazione con Marguerite MacIntyre. La sceneggiatrice ha dichiarato: "Quando ho stretto il mio nuovo accordo con Universal Television mi hanno chiesto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) La saga di, già arrivata sul grande schermo, diventerà unatelevisiva scritta e prodotta da Julie Plec., la saga letteraria young adult creata da, diventerà unatv che verrà prodotta da Universal Television per la piattaforma di streaming Peacock. Il progetto verà scritto e prodotto da Julie Plec che in passato ha contribuito a creare il successo di TheDiaries e relativi spinoff. La prima stagione disarà composta da dieci puntate che verranno scritte da Julie Plec in collaborazione con Marguerite MacIntyre. La sceneggiatrice ha dichiarato: "Quando ho stretto il mio nuovo accordo con Universal Television mi hanno chiesto ...

