"Un'offerta per scendere in politica?". La Viola spiazza tutti: cosa ammette a microfoni accesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra gli esperti della pandemia più noti c'è anche lei: Antonella Viola. L'immunologa, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha voluto smentire alcune voci sul suo conto. In particolare quella che la vedeva affiancata da un'agente, viste le numerose comparse televisive. "Si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie - ha precisato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro -. Quando è scoppiata la 'bolla mediatica', hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po' in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un'amica che mi aiuta". Difficile per lei infatti apparire in continuazione. Stando ai suoi racconti non ha mai amato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra gli esperti della pandemia più noti c'è anche lei: Antonella. L'immunologa, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha voluto smentire alcune voci sul suo conto. In particolare quella che la vedeva affiancata da un'agente, viste le numerose comparse televisive. "Si tratta di una cara amica dei tempi dalle scuole medie - ha precisato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro -. Quando è scoppiata la 'bolla mediatica', hanno iniziato a chiamarmi dalle varie trasmissioni e sono andata un po' in crisi, non sapevo come comportarmi, il telefono squillava sempre e io dovevo lavorare. A quel punto la mia amica Gabriella mi ha detto: Antonella, dai il mio numero, tanto io faccio questo di lavoro, e ti do una mano. Quindi non ho un agente ma solo un'amica che mi aiuta". Difficile per lei infatti apparire in continuazione. Stando ai suoi racconti non ha mai amato la ...

Advertising

ManuBaio : #Milan offerta ricchissima dal @DuhailSC per #Calhanoglu. 32 milioni per i prossimi 3 anni. Incontro tra l'agente d… - FBiasin : “I debiti si fanno in America, qui porto il cash, e noi non abbiamo debiti. Se credete di fare meglio avete 10 gior… - Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Wopeite Specchio per il trucco con Luci 22 LED e Ingrandimento 10X Specchietto per Il Trucco con… - ScontiCOfferte : IWAIVON Caricatore USB da Muro,Quick Charge 3.0 30W/6A Carica Rapida da 4 Porte Caricabatterie da Pa ?? ?? 11.89€ i… - GaetanoCalabr87 : RT @ASUSItalia: ? Tempo di cambiare? ? Se è arrivato il momento di sostituire il tuo #notebook, su #ASUS eShop, fino al 30 Maggio, c'è la #… -