(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – D.M., sono le iniziali dellodiche ha finto,era in lezione in video chat con il professore Massimo De Carolis di Prossedi, di essere stato vittima di un. Il professore, ordinario di Scienze Politiche e della Comunicazione, spaventato ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha raccontato quanto accaduto. Nella stanza dove lo, salernitano e con dei piccoli precedenti, stava seguendo la lezione on line si è introdotta una persona incappucciata e ha finto di colpire con un’arma da fuoco il ragazzo, ventenne, originario del quartiere di Fratte. “Gli ha sparato, ma dopo non si vedeva più la sua faccia, ma solo la parete “ ha raccontato il professore ai carabinieri che, in sinergia tra Roma, da dove il professore stava facendo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Unisa, studente finge attentato mentre è in videochat ** -

Ultime Notizie dalla rete : Unisa studente

Positanonews

Verranno aumentate le corse dei bus?", è il quesito posto dal Coordinamento LINK. "Non può ... Manca il rapporto docente -, gli sguardi, la risoluzione dei problemi, la comunicazione non ..."Qualchepotrà rimanere in corso senza incorrere in ulteriori tasse, ma non si può dire lo ... come si può pretendere che paghino come se nulla fosse? L'continua a prendere in giro i ..."Donne e sicurezza alimentare" è il tema protagonista dell'hackaton che si terrà all'Università di Siena giovedì 20 maggio, organizzato nell'ambito del ...Milano, sospeso per un mese il prof che aveva condiviso il post sessista su Kamala Harris: cinque mesi di indagine e Cda in sessione straordinaria ...