Tare non è stato contento di Fabbri e voleva farglielo sapere

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è stato inibito e multato dal giudice sportivo fino al 31 maggio Ha minacciato il direttore di gara, Fabbri, provando ad avvicinarsi a lui, invano, fermato da altre persone. Lo ha scritto nel suo comunicato il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, al termine di Lazio-Torino, recupero della 25esima giornata di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

