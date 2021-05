Scamacca dopo l'arresto del padre: "Sono scosso, non so spiegarmelo" (Di mercoledì 19 maggio 2021) La notizia del gesto folle di Emiliano Scamacca e del suo arresto ha sconvolto tutti, anche suo figlio Gianluca. Il calciatore del Genoa ha parlato oggi alla 'Gazzetta dello Sport' per cercare di spiegare proprio l'accaduto di Trigoria. Ma lui stesso non riesce a spiegarsi il motivo di questa sfuriata da parte del padre, che ormai vive distaccato dal resto ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 19 maggio 2021) La notizia del gesto folle di Emilianoe del suoha sconvolto tutti, anche suo figlio Gianluca. Il calciatore del Genoa ha parlato oggi alla 'Gazzetta dello Sport' per cercare di spiegare proprio l'accaduto di Trigoria. Ma lui stesso non riesce a spiegarsi il motivo di questa sfuriata da parte del, che ormai vive distaccato dal resto ...

rocken78 : @Lalli_AsRoma Occhio che non sia il padre di Scamacca, perché ti viene ad aspettare fuori con la mazza da baseball.… - 361_magazine : #Scamacca, parla il giocatore dopo il gesto del padre - notizie_milan : Scamacca: “Sono molto scosso”. Parla l’attaccante dopo la follia del padre - siamo_la_Roma : ?? Parla #Scamacca, scosso per quanto accaduto ??Il padre arrestato dopo un pomeriggio di follia a #Trigoria ?? 'Abb… - Trbipolare : RT @capitanfooturo: Il mandante di #Scamacca senior è Lotito. Non c'è ombra di dubbio. Dopo il derby perso e l'addio di Simone Inspiazi ha… -