Ruby ter | il legale | Siamo preoccupati per Berlusconi | costantemente monitorato a casa

fattoquotidiano : Ruby ter, i legali di Berlusconi depositano una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute: verso… - fattoquotidiano : Ruby ter, pm: “Berlusconi è seriamente malato, chiediamo di stralciare la sua posizione temporaneamente” - fattoquotidiano : È arrivata la prima condanna nel processo Ruby 3 [di @gbarbacetto] #edicola - cisanello : Agenzia ANSA: Ruby ter: pm, Berlusconi è seriamente malato. - SmorfiaDigitale : Ruby ter, pm: 'Berlusconi seriamente malato'. Il 26 maggio la corte decide su ev... -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

Certo che siamo preoccupati . Cos il legale di Silvio Berlusconi , l avvocato Federico Cecconi, ha risposto ai cronisti che, dopo l udienza, gli hanno chiesto quali siano le condizioni del leader di FI. Il difensore ha chiarito che costantemente monitorato a casa , in condizioni di degenza domiciliare e lo ha descritto come un "...Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nel processo milanese sul casochiedendo che la posizione del leader di FI venga stralciata "temporaneamente" da quella degli altri ...La difesa dell'ex premier aveva chiesto il legittimo impedimento. I giudici decideranno il 26 maggio sullo stralcio della posizione del leader di Forza Italia ...